Бывший глава Росэнергоатома Евгений Романов возглавил министерство в Хабаровском крае Фото: минпромторг Хабаровского края

Евгений Романов назначен министром промышленности и торговли Хабаровского края. С октября 2022 года он занимал должность исполняющего обязанности, а в январе 2023-го официально стал руководителем регионального ведомства.

Евгений Владимирович окончил Уральский политехнический институт имени С. М. Кирова в 1983 году по специальности «Полупроводниковое и электровакуумное машиностроение», получив квалификацию инженера-механика электронной техники. Свою карьеру он начал на электрохимическом заводе. В 1995-1998 годах был вице-президентом ОАО «ОНЭКСИМ-банк», а после - АКБ «Росбанк». С 2000 по 2008 год работал на руководящих должностях в РАО «Норильский никель» и Кольской ГМК.

С 2008 по 2010 год Евгений Романов руководил разными структурами в госкорпорации Ростех, а в 2010-м стал гендиректором ОАО «Ростехнологии-металлургия». С 2011 по 2015 год руководил ОАО «Концерн Росэнергоатом», был избран в совет управляющих Всемирной ассоциации операторов, эксплуатирующих АЭС. С 2020 по 2022 стал гендиректором дальневосточных активов Сибирской угольной энергетической компании.

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