Военнослужащие провели боевые стрельбы из противотанковых пушек в Хабаровском крае Фото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России

Артиллерийские расчеты Восточного военного округа (ВВО) прошли учения по стрельбе из 100-миллиметровых противотанковых пушек МТ-12 «Рапира» на полигоне «Князе-Волконский» в Хабаровском крае.

- Бойцы сначала выполнили нормативы по переводу орудий в боевое положение. После этого они попрактиковались в заряжении пушек, разведке и поиске целей, смене огневых позиций, - рассказали в пресс-службе ВВО.

На полигоне также прошли тренировки по стрельбе по условному противнику. Цели имитировали танки противника, которые располагались в километре от военнослужащих. Также было проведено боевое слаживание в составе артиллерийских батарей.

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