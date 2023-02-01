Вакцинация от клещевого энцефалита стартовала в Хабаровске Фото: Правительство Хабаровского края

С каждым годом в Хабаровске клещи активизируются все раньше. В связи с этим прививочная кампания для профилактики энцефалита в краевой столице уже началась. Столкнуться с кровососами можно уже в марте, поэтому вакцинацию нужно проходить раньше, чтобы иммунитет успел сформироваться. Прививки можно ставить с трехлетнего возраста всем, кроме людей с аллергией на куриный белок, обострением хронических болезней или недавно перенесшим ОРВИ, беременным.

- После вакцинации от коронавируса или перенесенной болезни должен пройти месяц, прежде чем делать прививку от клещевого энцефалита, - сказала Татьяна Захарова, замначальника отдела управления по физической культуре, спорту и здравоохранению Хабаровска.

Для приобретения устойчивого иммунитета нужно сделать три прививки. Первый укол делается в октябре-ноябре, в январе-феврале - второй, а третья прививка зимой через год. Ревакцинацию необходимо проводить раз в три года.

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