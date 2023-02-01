Победителей конкурса школьных лесничеств наградили в Хабаровском крае Фото: минлесхоз Хабаровского края

Победителей и призеров регионального этапа конкурса школьных лесничеств «Подрост» поздравили, вручив им награды и призы. Целью состязаний было вовлечение молодежи в природоохранную деятельность, изучение новых технологий в области лесосбережения.

- Экологическое воспитание детей - это одно из направлений нацпроекта «Экология». Бережное отношение к природным ресурсам необходимо прививать с малых лет. В регионе были возрождены школьные лесничества, теперь их число с каждым годом увеличивается, - сказал Максим Гулько, министр лесного хозяйства и лесопереработки Хабаровского края.

Работы школьников в основном были посвящены лесной типологии, возобновлению и формированию лесов, фауне, экологии, организации и проведению природоохранных акций.

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