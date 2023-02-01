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НовостиОбщество1 февраля 2023 4:31

Ученики хабаровской школы научились создавать прогноз погоды

Интересный опыт подростки получили на «Уроке Цифры»
Александра ЯВИЩЕНКО
Ученики хабаровской школы научились создавать прогноз погоды

Ученики хабаровской школы научились создавать прогноз погоды

Фото: Администрация Хабаровска

В хабаровской школе №32 прошел урок «Технологии, которые предсказывают погоду» для учеников старших классов. Подростки прошли все этапы создания прогноза погоды. Рассказала им об особенностях профессии Ирина Баранова - ведущий синоптик Гидрометцентра Хабаровска. Школьники научились не только создавать прогноз, но и познакомились с технологиями, которые повышают точность всех расчетов.

- Ребята прошли все этапы - от сбора метеорологических данных до корректирования готового прогноза. Увидели, насколько сложно прогнозировать погоду даже на один день, поняли принцип работы искусственного интеллекта и то, чем он помогает метеорологам, - рассказали в управлении образования Хабаровска.

Занятие прошло в рамках «Урока Цифры» - всероссийского проекта в сфере информационных технологий. Благодаря ему школьники могут узнать о тонкостях разных профессий от ведущих компаний.

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