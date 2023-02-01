Ученики хабаровской школы научились создавать прогноз погоды Фото: Администрация Хабаровска

В хабаровской школе №32 прошел урок «Технологии, которые предсказывают погоду» для учеников старших классов. Подростки прошли все этапы создания прогноза погоды. Рассказала им об особенностях профессии Ирина Баранова - ведущий синоптик Гидрометцентра Хабаровска. Школьники научились не только создавать прогноз, но и познакомились с технологиями, которые повышают точность всех расчетов.

- Ребята прошли все этапы - от сбора метеорологических данных до корректирования готового прогноза. Увидели, насколько сложно прогнозировать погоду даже на один день, поняли принцип работы искусственного интеллекта и то, чем он помогает метеорологам, - рассказали в управлении образования Хабаровска.

Занятие прошло в рамках «Урока Цифры» - всероссийского проекта в сфере информационных технологий. Благодаря ему школьники могут узнать о тонкостях разных профессий от ведущих компаний.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.