Тактический вездеход «Ерофей» проходит испытания в Хабаровске Фото: @Degtyarev_Info

В Хабаровске запущено производство легкого тактического автовездехода. Накануне жители голосовали за название новой машины. На выбор было три варианта: «Тигренок», «Амур» и «Ерофей». Последний победил с большим отрывом. Теперь багги «Ерофей» проходит испытания на полигонах Восточного военного округа (ВВО) в Хабаровске.

- Уже собрано пять опытных образцов. Готовимся к отправке в зону проведения СВО и серийному выпуску, - сказал Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края.

Когда производство будет работать на полную мощность, планируется выпускать по 20 машин ежемесячно. Вездеходы будут закупать для ведомств, работа которых привязана к труднопроходимой местности – лесоохрана, охотнадзор, спасательные службы и другие.

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