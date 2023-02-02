Один отвлекает, другой выносит: двое хабаровчан обокрали строительный супермаркет

Двух мужчин осудят за кражу из магазина стройматериалов в Хабаровске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Двое хабаровчан пришли в строительный магазин, но делать покупки они не планировали. Мужчины 19 и 29 лет сложили товар в корзину и пошли в сторону кассы. Один из подельников отвлек охранников, пока другой с набитой тележкой беспрепятственно вышел из магазина. Так они украли товар на 91 тысячу рублей. Они забрали лазерный уровень, датчик воды, набор электроинструментов, моющий пылесос и некоторое другое имущество.

- Украденные инструменты мужчины продали прохожим в районе центрального рынка за 15 тысяч рублей, а деньги потратили на свои нужды, - уточнили в УМВД России по Хабаровскому краю.

29-летний хабаровчанин уже привлекался к ответственности за кражи и пьяное вождение. Его молодой подельник впервые попал в поле зрения полиции. На них завели уголовные дела за кражу. Мужчинам грозит до пяти лет лишения свободы.

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