Хабаровский эколого-биологический центр стал инновационной площадкой Российской академии Фото: Администрация Хабаровска

Эколого-биологический центр краевой столицы получил статус инновационной площадки Российской академии образования, темой которой стало «Формирование метапредметных компетенций учеников в проектно-исследовательской деятельности при расширенном сетевом взаимодействии». Благодаря этому педагоги и воспитанники будут участвовать в научно-исследовательских проектах вместе с академией.

- Школьники, которые участвуют во Всероссийских конференциях, олимпиадах, учебных и научно-исследовательских проектах, получают поддержку мэра города Сергея Кравчука, - рассказали в управлении образования Хабаровска.

Работы воспитанников эколого-биологического центра по изучению состава воды в притоках Амура получали высокие оценки. Проекты не раз побеждали в разных конкурсах, что позволило учреждению повысить свой статус.

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