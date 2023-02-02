Шесть ледовых переправ открылись в Хабаровском крае за день Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В регионе продолжают открываться ледовые переправы. В этом году будет функционировать 40 зимников. К 20 действующим за последний день добавилось еще шесть. Четыре открыли в Ульчском районе на территории Мухенского участкового лесничества. Этими переправами будут пользоваться сотрудники предприятия. Еще два зимника через Амур соединяют села Богородское и Ухта, а также Дуди и Савинское. Толщина льда здесь выдерживает вес до пяти тонн.

- Сейчас в Хабаровске действуют 26 ледовых переправ в Аяно-Майском, Верхнебуреинском, Охотском, Николаевском, Комсомольском, Ульчском, Амурском, Хабаровском, районах имени Полины Осипенко и Лазо, в Хабаровске, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Водителей просят пользоваться только теми переправами, которые поставлены на учет в региональном ГУ МЧС России.

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