Объем экспорта продукции агрокомплекса увеличился в Хабаровском крае Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В регионе за 2022 год объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (АПК) увеличился на 6,3%. Предприятия Хабаровского края отправляют заграницу множество товаров: рыбу, морепродукты, напитки, хлеб, кондитерские изделия и много другое. Импортерами стали 15 стран. Среди основных партнеров – Китай, Индонезия, Казахстан, Узбекистан и Нигерия.

- КНР - одна из ведущих направлений экспорта, но география поставок расширяется. В ближайшем будущем мы планируем освоить новые азиатские рынки, - сказала Светлана Абдалова, представитель минсельхоза Хабаровского края.

В течение года экспортеры пользовались помощью регионального минсельхоза в оформлении федеральной господдержки. Это позволила улучшить показатели и расширить рынок сбыта продукции.

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