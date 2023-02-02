В Хабаровске наградят семейные пары медалями «За любовь и верность»

В Хабаровск наградят семейные пары медалями «За любовь и верность» Фото: Администрация Хабаровска

Администрация Хабаровска начала прием документов от семейных пар. Самые достойные из них получат медали «За любовь и верность». Это общественная награда, она символизирует сохранение семейных ценностей. Подать заявку жители краевой столицы могут до 15 марта.

Награду получат не все. Для этого нужно соответствовать нескольким критериям. Так, медали удостаиваются пары, которые прожили в законном браке минимум 25 лет, стали известными среди горожан крепостью семейных устоев, основанных на взаимной любви и верности, совместным трудом добились благополучия и воспитали детей достойными членами общества. Медали такие супруги получат в День семьи, любви и верности - 8 июля.

- Семья - это основа общества. Именно семья придает нашей жизни главные цели и смысл, является для каждого из нас гаванью, в которой можно надежно укрыться от невзгод. Сохранение крепкого и счастливого брака - это ежедневный кропотливый труд и огромная ответственность за счастье и судьбы родных. Успешные и хорошие дети вырастают только в тех семьях, где взаимоотношения родителей являются примером заботы и уважения друг к другу, - отметил Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

К слову, указ о праздновании Дня семьи, любви и верности президент Владимир Путин подписал 28 июня прошлого года. Согласно документу, праздник нужен для сохранения традиционных семейных ценностей и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи.

Желающие получить награду могут обратиться в комитеты по управлению районами. Именно там расскажут подробнее об условиях и перечне необходимых документов.

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