Памятник Сталину хотят установить в Хабаровске Фото: Михаил ФРОЛОВ

Представители КПРФ собираются установить памятник Иосифу Сталину. Новость об этом появилась 2 февраля, но пока неизвестно, действительно ли монумент установят, когда это произойдет и где именно. По информации в Сети, партийцы хотят установить статую ко Дню победы в 2024 году на Уссурийском бульваре, прямо в центре Хабаровска.

Если памятник действительно установят, он станет третьим на территории Хабаровского края. Первый появился в Комсомольске в декабре 2018 года, а второй стоит в пригороде краевой столицы - селе Сосновка. Его открытие произошло 9 октября 2019 года.

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