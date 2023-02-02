В Хабаровском крае закончили пересчет кадастровой стоимости земли Фото: Иван МАКЕЕВ

В Хабаровском крае закончена оценка кадастровой стоимости земли. По информации регионального Росреестра, специалисты подсчитали цену 403 тысяч земельных участков. С 1 января их можно применять для целей налогообложения, начисления арендных платежей и других, предусмотренных законом, видов деятельности.

Имеются в виду территории сельскохозяйственного назначения, промышленного, лесного фонда, особо охраняемые земли, населенные пункты. Проводить периодически переоценку нужно по вполне логичным причинам - с годами стоимость земли меняется.

В прошлом году кадастровую стоимость земель подсчитывали по всей стране. Затем переоценка будет проводиться каждые четыре года. При этом стоимость своего участка можно оспорить.

- Действующим законодательством предусмотрена возможность оспорить результаты определения кадастровой стоимости и установить кадастровую стоимость объекта недвижимости в размере его рыночной стоимости. Это можно сделать, обратившись в суд, либо во внесудебном порядке - в комиссию по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости, которая действует при министерстве имущества Хабаровского края, - рассказал Александр Покацкий, замруководителя краевого Управления Росреестра.

В 2023 году специалисты Хабаровского края считают кадастровую стоимость объектов капитального строительства - зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства, машиномест. Чтобы цифры оказались максимально точными и корректными, владельцам недвижимости советуют заполнить декларацию об объекте своей недвижимости на сайте КГБУ «Хабкрайкадастр».

А по вопросам, связанным с определением кадастровой стоимости, в том числе об исправлении ошибок, нужно обращаться к исполнителю работ - в КГБУ «Хабкрайкадастр». Это можно сделать несколькими способами. Лично по адресу: Хабаровск, улица Воронежская, 47А (бизнес-центр «Опора»), 7 этаж, окно №1, 2 или приемная; почтой: 680022, Хабаровск, улица Воронежская, 47А, КГБУ «Хабкрайкадастр», по телефону 8 (4212) 70-45-15, или онлайн по электронной почте bti@khvbti.ru, или через сайт www.khvbti.ru.

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