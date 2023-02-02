Юрий Трутнев побывал на заводе по производству багги в Хабаровске. Фото: Пресс-служба аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.

В Хабаровске побывал полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. Во время рабочей поездки он посетил радиотехнический завод. На этом предприятии планируется запуск серийного производства высокопроходимых тактических автовездеходов (багги) для российской армии.

В ноябре прошлого года Трутнев поручил Минвостокразвития РФ вместе с главами дальневосточных регионов проработать этот вопрос. И ему показали первые результаты - образцы «Ерофей». Название выбрано неспроста - в честь первопроходца Ерофея Хабарова. Его, к слову, выбрали сами жители региона в открытом онлайн-голосовании. Еще несколько автомобилей на предприятии собираются.

Директор завода Игорь Филиппов рассказал, что после настройки технологического цикла в месяц будут выпускать до 20 автомобилей. Компания уже получила сертификат соответствия Евразийского экономического союза на многоцелевой автовездеход. Закуплены необходимые материалы и оборудование, идет работа по строительству здания для размещения цеха металлообработки.

- Наша главная цель - снабдить армию, которая выполняет задачи специальной военной операции, поставленные верховным главнокомандующим Владимиром Путиным. Пять опытных образцов багги «Ерофей» проходят испытания на полигонах Восточного военного округа. Готовим их к отправке в зону проведения СВО, - пояснил Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края.

На бездорожье транспорт может развить скорость до 120 километров в час, его грузоподъемность составляет 350 килограммов. Как мастер спорта, бронзовый призер чемпионата России по ралли в 2003 году и серебряный призер Кубка России в 2004 году Юрий Трутнев захотел сам проверить, как работает автомобиль, и сел за руль.

- Автомобиль необходимо доработать. Багги можно сделать намного легче. Нужно его обеспечить защитой: какие бы задачи ни выполняла машина в зоне боевых действий, надо беречь людей. Несколько листов кевлара на дверцах спереди точно помогут обезопасить бойцов от мелких осколочных ранений. Вместе с военными нужно подумать, как можно использовать автомобиль в зоне боевых действий. В существующем виде машина может использоваться как транспортное средство: доставлять на передовую продукты, воду, боеприпасы, - поделился впечатлениями Юрий Трутнев.

В этот же день Трутнев побывал в другом цехе радиотехнического завода. Здесь проводится капремонт средств противовоздушной обороны и радиолокационных комплексов, автомобильных и гусеничных шасси.

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