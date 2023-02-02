В Хабаровском крае летом 2023 года пройдет Всероссийский форум «Здравница». Фото: официальный сайт форума.
Предстоящим летом в Хабаровском крае пройдет Всероссийский форум «Здравница». Об этом в своем Telegram-канале сообщила министр туризма региона Екатерина Пунтус.
- Вопросы организации делового мероприятия обсудили с зампредом по социальным вопросам Евгением Никоновым, а также вице-президентом Федерации рестораторов и отельеров России Никитой Трофимовым, - рассказала глава министерства.
«Здравница» - это крупнейший форум в области санаторно-курортного лечения и здравоохранения. Екатерина Пунтус считает, что для Хабаровского края он может стать отправной точкой развития медицинского туризма.
Изюминкой мероприятия станет открытие Дальневосточной школы гостеприимства в Хабаровске. Пока министерство работает над этим вопросом со специалистами Федерации рестораторов и отельеров и краевого министерства образования.
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