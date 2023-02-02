В Хабаровском крае побит рекорд по добыче золота Фото: Мария ЛЕНЦ

В Хабаровском крае установили новый рекорд по добыче золота. Итоги в горнодобывающей области в 2022 году подвели в министерстве природных ресурсов региона.

Так, эта отрасль в прошлом году оказалась первой по объему налоговых поступлений в бюджет. Сумма уплаченного налога составила около 15 миллиардов рублей. Всего за год добыли 27,8 тонн драгоценного металла.

Другие металлы тоже не «отстают». Так, в Хабаровском крае за 2022 года добыли 44,74 тонн серебра и 7 564,6 тонн меди. Этот показатель почти в 20 раз больше, чем за 2021 год. Вольфрама получилось 81,4 тонн, олова в концентрате – 2 857 тонн, платины – 122 килограмма.

Предприятия смогли быстро решить проблемы, возникшие из-за санкций. Это касается и покупки товаров (химических реагентов и запасных частей для импортной техники) из Китая через российские компании-посредников.

Часть предприятий перешли на расходники и спецхимию российского производства.

- Основа стабильного будущего горнодобывающего комплекса – развитие минерально-сырьевой базы. Министерство природных ресурсов края проводит большую работу по ее расширению. Создана рабочая группа по вопросам проведения геологоразведочных работ на территории Хабаровского края. В 2022 году инвестиции в развитие минерально-сырьевой базы составили 7,6 миллиарда рублей, из них 336 миллионв поступили из федерального бюджета, - отметил Александр Леонтьев, министр природных ресурсов Хабаровского края.

Правда, дефицит кадров в отрасли все еще есть. На это повлияла специфика специальностей на предприятиях. Чтобы решить эту проблему, минприроды обратилось в Минвостокразвития с предложением создать горно-металлургический факультет и новые направления подготовки на базе Тихоокеанского государственного университета по профильным специальностям.

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