Школьники Хабаровского края научатся управлять доходами и расходами Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Для учеников 8-11 классов и студентов колледжей пройдут онлайн-уроки Банка России по финансовой грамотности. Их научат разбираться в жизненных ситуациях. На вебинарах школьникам расскажут информацию, которая может пригодиться при сдаче ЕГЭ по обществознанию. Лекции будут читать эксперты Банка России, преподаватели вузов и представители финансовых организаций.

- Подросткам расскажут об основах успешного бизнеса, управлении доходами и расходами, о необходимости страховки. Часть занятий будет посвящена защите от мошенников, - рассказали в правительстве Хабаровского края.

Во время сессии участники смогут ознакомиться с профессиями финансиста, бизнес-аналитика и учителя. Расписание занятий и инструкция по подключению к вебинарам опубликованы на сайте проекта.

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