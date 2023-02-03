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НовостиОбщество3 февраля 2023 1:21

Миллион цветов украсит Хабаровск до 31 мая

Сергей Кравчук поручил Горзеленстрою управиться до Дня города
Александра ЯВИЩЕНКО
Миллион цветов украсит Хабаровск до 31 мая

Миллион цветов украсит Хабаровск до 31 мая

Фото: Администрация Хабаровска

31 мая Хабаровск отпразднует 165-летие со дня основания. Чтобы сделать город более ярким и праздничным, мэр краевой столицы Сергей Кравчук поручил Горзеленстрою высадить миллион цветов. Обычно улицы украшают 500 тысяч растений, но в честь юбилея в этом году их будет в два раза больше.

- 165-летие будут праздновать и хабаровчане, и гости краевой столицы. У нас запланировано много мероприятий. Нужно, чтобы все ощущали красоту и комфорт, - сказал Сергей Кравчук.

Посевная началась еще в ноябре. В одной из теплиц уже всходят бархатцы. Кроме них высадят петунии, хризантемы, тюльпаны, гвоздики и другие виды цветов.

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