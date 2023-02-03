Миллион цветов украсит Хабаровск до 31 мая
Фото: Администрация Хабаровска
31 мая Хабаровск отпразднует 165-летие со дня основания. Чтобы сделать город более ярким и праздничным, мэр краевой столицы Сергей Кравчук поручил Горзеленстрою высадить миллион цветов. Обычно улицы украшают 500 тысяч растений, но в честь юбилея в этом году их будет в два раза больше.
- 165-летие будут праздновать и хабаровчане, и гости краевой столицы. У нас запланировано много мероприятий. Нужно, чтобы все ощущали красоту и комфорт, - сказал Сергей Кравчук.
Посевная началась еще в ноябре. В одной из теплиц уже всходят бархатцы. Кроме них высадят петунии, хризантемы, тюльпаны, гвоздики и другие виды цветов.
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