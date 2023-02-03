Ремонт улицы Тихоокеанской возобновится в Хабаровске в середине апреля

Ремонт дороги на улице Тихоокеанской в Хабаровске продолжится в 2023 году Фото: Администрация Хабаровска

В 2022 году начался ремонт Тихоокеанской в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». С наступлением холодов работы приостановились, но уже этой весной подрядчик продолжит обустраивать дорогу.

- В прошлом году начали вынос инженерных сетей, начали укладывать асфальт, заменили основание, установили новые остановки. В середине апреля начнутся работы на участке от Даниловского до Трехгорной, - рассказали в правительстве Хабаровского края.

В 2023 году планируется расширить проезжую часть до четырех полос, уложить двуслойное покрытие, установить бордюры, новые светофоры, отремонтировать тротуары.

Всего в Хабаровском крае по нацпроекту будут отремонтированы 35 мостов и 100 километров дорог.

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