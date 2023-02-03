«Хабаровские Авиалинии» готовят семь новых пилотов Фото:«ХабАвиа»

В Хабаровском крае проходит подготовка пилотов. Выпускники летных училищ с разных уголков страны практикуются на самолетах АН-24, которые используются для перелетов внутри региона.

- Ученики уже прошли теорию и приступили к занятиям на тренажерах в учебном центре. Практика проходит в хабаровском филиале Санкт-петербургского госуниверситета гражданской авиации, - рассказали в пресс-службе компании «ХабАвиа».

Занятия проходят под руководством опытных инструкторов. Они следят за тем, как будущие пилоты справляются с заданиями, контролируют работу экипажа и оборудования. Обучение будет длиться от трех месяцев до полугода.

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