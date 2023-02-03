Дезинфекцию в гимназии №2 провели после отравления детей на Сахалине

В гимназии №2 Южно-Сахалинска прошла дезинфекция после нескольких случаев отравления учеников начальных классов Фото: скриншот

В гимназии №2 Южно-Сахалинска прошла дезинфекция после нескольких случаев отравления учеников начальных классов. У школьников нашли острую кишечную инфекцию.

Леонид Тамонов, заместитель директора городского департамента образования, рассказал, что обработку помещений провели быстро.

- Оперативно сработала администрация гимназии - тут же были вызваны работники санитарно-эпидемиологической службы, которые взяли смывы на пищеблоке и в помещениях. По результатам исследования никаких загрязнений, инфекций не выявили. Также были обследованы работники пищеблока - они сдали соответствующие анализы. Заболеваний у работников не обнаружено, - рассказал Леонид Тамонов.

Он также отметил, что выданное специалистами Роспотребнадзора предписание уже исполнено. Повторную дезинфекцию провели в гимназии минувшей ночью. Днем эта работа продолжается.

- После будут взяты новые анализы. Как только будут готовы их результаты, то оперативно оповестят родителей о возобновлении учебного процесса в начальной школе.

Все это время ученики 1-4 классов находятся на дистанционке.

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