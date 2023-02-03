Победитель фестиваля «Клевая Колыма» в Магадане получит снегоход

Рыбаки смогут побороться в личном и командном зачетах Фото: правительство Магаданской области

Любители рыбалки из Магаданской области смогут посостязаться в своих навыках. В марте в регионе должен состояться фестиваль «Клевая Колыма», в рамках которого и запланированы Третьи Зимние соревнования по подледному лову. План проведения мероприятия обсудили в региональном правительстве.

Фестиваль должен состояться 4 марта - это суббота. Но если в этот день будет плохая погода, то соревнования перенесут ровно на неделю, 11 марта.

- В эти дни по прогнозам на утро должно быть «полводы», что позволит обеспечить хороший лов. Мы совместно с ЦУР собирали предложения от рыбаков и проанализировали их, чтобы учесть все пожелания жителей, - рассказал Андрей Таболин, руководитель департамента рыбного хозяйства.

Фестиваль «Клевая Колыма» состоится на льду бухты Нагаева, недалеко от парка «Маяк». Здесь же он проводился и в прошлый раз.

Рыбаки смогут побороться в личном и командном зачетах по номинациям: «Лучший рыбак», «Лучшая рыболовная бригада» и «Самая яркая рыболовная бригада». Традиционно главным призом станет снегоход.

А для группы поддержки и болельщиков в парке пройдет развлекательная программа. В планах автобусные экскурсии, выставка «Северная графика», экспозиция и продажа сувениров, викторины и спортивные игры, концерт. Также здесь будет открыты фудкорт с угощениями и фотозона.

Сергей Носов, губернатор Магаданской области, предложил министерству культуры и туризма продумать дополнительное оформление парка к фестивалю и использовать декорации павильона Колымы с выставки «Улица Дальнего Востока» Восточного экономического форума.

- Прошу также организаторов подготовить Набережную Белых ночей, чтобы там не было снега, и организовать максимальную безопасность для участников лова. Привлечь максимальное количество спасателей и техники, - сказал Сергей Носов.

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