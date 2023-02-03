Хабаровчане передали больше трех тысяч елок в зоосад «Приамурский» Фото: Зоосад Приамурский им. В.П. Сысоева

С 14 по 31 января в Хабаровске проходила акция, в рамках которой жители города могли сдать новогодние елки для передачи их в зоосад «Приамурский». За две недели было собрано больше трех тысяч хвойных деревьев.

- Новогодние елки - это обогащение среды для животных. Это и игрушки, и укрытие, и точилки для когтей, и украшение вольеров. Лакомиться еловыми ветками любят наши лосихи и олени, кабарожка и изюбри. Хвоя богата витамином C, каротином и полезными аминокислотами. Играть с пушистыми деревьями любят изюбрь Василек, крупные кошки Стивен, Эльфа, Данила и тигр Шторм, - рассказали в зоосаде.

Хабаровчан поблагодарили за участие в акции, а также всех, кто помог собрать и доставить ели животным.

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