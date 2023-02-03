Шесть территорий комплексного развития появятся в Хабаровске к 2030 году Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске к 2030 году планируют ввести в эксплуатацию 3,7 миллиона квадратных метров жилья, а к 2040 году - 5,5 миллиона. Нарастить объемы строительства поможет проект комплексного развития территорий (КРТ). В мастер-плане развития краевой столицы определено шесть участков, таких как микрорайон «Ореховая сопка», где появятся новые дома. Для обустройства всей необходимой инфраструктуры нужно больше 100 миллиардов рублей.

Новое жилье построят радом с местами приложения труда. По словам губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева, 25 тысяч рабочих мест будет создано в Северной и Южной индустриальных зонах и постиндустриальной экономической зоне.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.