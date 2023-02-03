Шесть территорий комплексного развития появятся в Хабаровске к 2030 году
Фото: Администрация Хабаровска
В Хабаровске к 2030 году планируют ввести в эксплуатацию 3,7 миллиона квадратных метров жилья, а к 2040 году - 5,5 миллиона. Нарастить объемы строительства поможет проект комплексного развития территорий (КРТ). В мастер-плане развития краевой столицы определено шесть участков, таких как микрорайон «Ореховая сопка», где появятся новые дома. Для обустройства всей необходимой инфраструктуры нужно больше 100 миллиардов рублей.
Новое жилье построят радом с местами приложения труда. По словам губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева, 25 тысяч рабочих мест будет создано в Северной и Южной индустриальных зонах и постиндустриальной экономической зоне.
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