В Кировском районе Хабаровска наградили предприятия за новогоднее оформление

Благодарности получили 39 руководителей Фото: администрация Хабаровского края

В Кировском районе Хабаровска подвели итоги новогоднего оформления и наградили отличившиеся предприятия.

- В этом году предприятия Кировского района показали высокий результат и самое главное – желание не остаться в стороне, а сделать наш район действительно сверкающим и праздничным, – отметил Андрей Орлов, глава Кировского района.

Преобразился и заиграл новыми красками в этом году новогодний районный городок. Здесь появились сказочные светодинамические олени, резные деревья и цветы, светящиеся ели и много гирлянд. Они помогли превратить площадь перед домом культуры в небольшое сказочное место.

Все праздники жителей и гостей района радовали ледовые фигуры сказочных персонажей, чаши для катания по мотивам детской книги Льюиса Кэрролла «Алиса в зазеркалье» (0+) и обновленная новой иллюминацией ель. Большим успехом у юных хабаровчан пользовалась ледяная горка.

В итоге благодарственные письма получили 39 руководителей организаций, учреждений и предприятий Кировского района.

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