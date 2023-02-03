В Кировском районе Хабаровска наградили предприятия за новогоднее оформление

Благодарности получили 39 руководителей Фото: администрация Хабаровского края
В Кировском районе Хабаровска подвели итоги новогоднего оформления и наградили отличившиеся предприятия.
- В этом году предприятия Кировского района показали высокий результат и самое главное – желание не остаться в стороне, а сделать наш район действительно сверкающим и праздничным, – отметил Андрей Орлов, глава Кировского района.
Преобразился и заиграл новыми красками в этом году новогодний районный городок. Здесь появились сказочные светодинамические олени, резные деревья и цветы, светящиеся ели и много гирлянд. Они помогли превратить площадь перед домом культуры в небольшое сказочное место.
Все праздники жителей и гостей района радовали ледовые фигуры сказочных персонажей, чаши для катания по мотивам детской книги Льюиса Кэрролла «Алиса в зазеркалье» (0+) и обновленная новой иллюминацией ель. Большим успехом у юных хабаровчан пользовалась ледяная горка.
В итоге благодарственные письма получили 39 руководителей организаций, учреждений и предприятий Кировского района.
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