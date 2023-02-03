В Магадане открыли уникальный завод по производству Омега-3

Пока предприятие работает в тестовом режиме Фото: Правительство Магаданской области

Уникальное производство по очищению рыбьего жира открылось в Магадане. Таких производств в России больше нет, рассказали в правительстве области.

Пока высокотехнологическое предприятие работает в тестовом режиме. В правительстве говорят, что продукция завода «Омега-СИ» - это основа фармакологической отрасли. Очищенный рыбий жир можно использовать в изготовлении лекарств. Раньше его приходилось завозить из других стран.

- Поручение министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова по созданию такого собственного производства, высокотехнологичных рабочих мест выполнили. Радостно видеть, что появляются такие предприятия переработки именно у нас на Колыме, - сказал Сергей Носов, губернатор Магаданской области.

К слову, глава региона попробовал вышедшую с конвейера продукцию и остался доволен.

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