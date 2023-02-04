Серийное производство вездеходов «Ерофей» для нужд СВО запустят в Хабаровске Фото: министерство ЖКХ Хабаровского края
В Хабаровске запустили производство легких автовездеходов, которые в будущем планируют передавать в бойцам в зону СВО. Также машины пополнят парк спецтранспорта региональных ведомств, работа которых предполагает перемещение по труднопроходимой местности. Первые образцы багги на днях представили губернатору Хабаровского края Михаилу Дегтяреву и полпреду Президента в ДФО Юрию Трутневу.
Вице-премьер лично проверил работоспособность вездеходов, сев за руль одного из образцов. Он поручил доработать багги: облегчить конструкцию и установить дополнительную защиту.
Напомним, что Юрий Трутнев в ноябре 2022 года поручил проработать вопрос по запуску производств на Дальнем Востоке, которые будут обеспечивать потребности ВС РФ и оборонно-промышленного комплекса.
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