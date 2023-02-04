Фестиваль «Дни районов края» стартовал в Хабаровске 4 февраля Фото: @nikitinkhv Фото: Социальные сети

В парке Муравьева-Амурского сегодня собрались жители и гости города, чтобы вместе отпраздновать открытие фестиваля «Дни районов Хабаровского края». Семь площадок представили отдельные районы. Каждая зона имеет тематическое оформление, посвященное местным праздникам, туристическим событиям и обычаям.

- Знакомить с районами нашего края будем в течение всего года. О предстоящих мероприятиях и о том, как их посетить, можно узнать на информационных ресурсах краевого минтуризма, - сказал Александр Никитин, первый вице-губернатор Хабаровского края.

Цель проекта – показать жителям и гостям, чем богаты и уникальны территории самого перспективного региона Дальнего Востока.

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