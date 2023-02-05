Студентов и молодых специалистов из Хабаровского края приглашают на Олимпиаду в IT-сфере Фото: Алексей БУЛАТОВ

Регистрация на международную олимпиаду в сфере информационных технологий «IT-Планета 2023» открылась на платформе Braim.org. В соревнованиях приглашают принять участие студентов и специалистов из Хабаровского края. Состязания проходят для студентов и молодежи, связанных с IT-сферой в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» по направлению «Кадры для цифровой экономики».

Участие могут принять дипломированные специалисты и студенты возрастом от 18 до 35 лет. В рамках соревнований будут проходить 16 конкурсов по программированию, робототехнике, веб-дизайну, информационной безопасности и другим направлениям.

Зарегистрироваться для участия можно до 28 февраля. Отборочный этап пройдет до 30 апреля, а очный этап состоится в мае. Также в рамках олимпиады будет работать онлайн-школа. По результатам соревнований выберут лучшие организации и педагогов, а победители смогут пройти практику в ведущих компаний страны.

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