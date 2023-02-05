Хабаровский судостроительный завод достраивает два судна для «Маг-Си Интернешнл» Фото: АО «ОСК»
У причалов достроечной базы в Приморье продолжается финальный этап работы над двумя судами от Хабаровского судостроительного завода. «Омолон» и «Кедон» проекта 03141 строят для магаданской рыбодобывающей компании «Маг-Си Интернешнл».
- Завод продолжает выполнять работу по обновлению рыбопромыслового и дноуглубительного флотов России. Основное назначение судов – промысел краба и креветки, хранение улова в охлажденной морской воде, транспортировка продукта в порт, - рассказали в АО «ОСК».
На заводе также ведется работа над созданием землесоса «Амурский-203» проекта 4395. Новое оборудование позволит поддерживать необходимые глубины на участках внутренних водных путей для безопасности судов и увеличения количества перевозок грузов по воде.
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