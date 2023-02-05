Турпроект «Дни районов» стартовал в Хабаровском крае Фото: Антон Шевченко

В парке имени Муравьева-Амурского прошло открытие турпроекта «Дни районов Хабаровского края». Мероприятие прошло у открытой сцены «Ракушка». Здесь же разместилась интерактивная улица районов.

- Сиволическую красную ленточку перерезали вместе с сенатором РФ Андреем Александровичем Базилевским. Мероприятие - это возможность больше узнать о том, где ты живешь, побывать на национальных праздниках или гастрономических фестивалях, увидеть потрясающие природные памятники и достопримечательности, - написала в своем телеграм-канале Екатерина Пунтус, министр туризма Хабаровского края.

Для гостей подготовили игры, подарки, а также угощения: дальневосточную талу и кашу по-хабаровски. Вход для всех желающих был свободным.

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