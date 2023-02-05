Дорогу преградил огонь: семь человек оказались в ловушке в собственном доме в Комсомольске

Семь человек спасли из пожара в Комсомольске-на-Амуре Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ночь на 5 февраля в Комсомольске произошел пожар на Хорпинском шоссе, 1/2. Сигнал о ЧП поступил к пожарным в 00:14. Когда сотрудники прибыли на место, они обнаружили, что горит первый этаж дома. Из подъезда шел густой черный дым.

Из квартиры, где начался пожар, вытащили 51-летнего мужчину. Его увезли на скорой помощи в больницу. Остальные спасатели смогли вывести жильцов верхних этажей. Из окна наружу выбрались две женщины, их также осмотрели медики. Еще четыре человека были эвакуированы на индивидуальных спасательных устройствах.

- В 00:33 удалось прекратить распространение огня. Пожар был потушен полностью к 01:52. В результате происшествия были повреждены несколько комнат на площади 20 квадратных метров. От огня пострадали кухня, коридор и спальня, повреждены домашние вещи, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Всего к ликвидации были привлечены 15 человек и четыре единицы техники. В настоящее время устанавливаются причины пожара. Их выяснят сотрудники госпожнадзора после проверки.

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