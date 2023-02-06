Бросил пакет и кинулся прочь: обокравший магазин мужчина пытался скрыться в Хабаровском районе

Мужчина обокрал продуктовый магазин в Хабаровском крае Фото: УФС ВНГ РФ по Хабаровскому краю

Ночью на пульт охраны поступил сигнал тревоги из продуктового магазина в селе Заозерное. Росгвардейцы сразу отправились на вызов. Приехав, они обнаружили, что на двери взломан замок, а у соседнего здания стоит подозрительный мужчина с пакетом в руках.

- Увидев правоохранителей, он бросил пакет и принялся бежать. Скрыться ему не удалось. Уже через несколько минут его задержали и доставили в отдел полиции, - рассказали в пресс-службе УФС ВНГ РФ по Хабаровскому краю.

Взломанная дверь в продуктовом магазине Фото: УФС ВНГ РФ по Хабаровскому краю

Подозреваемым оказался 24-летний местный житель. В пакете у него было несколько бутылок с алкоголем. Сейчас идут разбирательства по делу и устанавливаются все обстоятельства преступления.

Выброшенный пакет с алкоголем Фото: УФС ВНГ РФ по Хабаровскому краю

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