Михаил Дегтярев и Максим Орешкин обсудили проблемы лесопереработки в Хабаровском крае Фото: Александр Янышев

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев и помощник президента России Максим Орешкин побывали на производственной площадке Амурской лесопромышленной компании, резидента ТОР «Комсомольск». Предприятие завершило инвестпроект по созданию Дальневосточного центра глубокой переработки древесины в Амурске, стоимость которого составила 15,5 миллиарда рублей. Благодаря этому открыли линии по производству лущеного шпона, пиломатериалов и пеллет.

В регионе производится больше половины от всего объема лесопродукции в ДФО. В 2022 году компании столкнулись со сложностями, причиной которых стали санкции. Предприятиям нужна дополнительная поддержка, чтобы сохранить мощности и рабочие места. По словам Максима Орешкина, на Дальнем Востоке есть структурные проблемы в лесопереработке.

- Мы детально погружаемся в то, что происходит в отрасли, смотрим производство, разговариваем с представителями компаний. Это позволяет получить полное представление о текущей ситуации и шагах, которые нужно предпринять, чтобы сохранить долгосрочную устойчивость, - сказал Максим Орешкин.

Участники встречи обсудили направления развития лесопромышленного комплекса в условиях санкций, проблемы, которые влияют на финансовую стабильность компаний.

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