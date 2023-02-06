Новые сервисы для инвесторов появились в Хабаровском крае Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Инвесторы Хабаровского края могут воспользоваться новыми онлайн-сервисами, которые были разработаны Агентством привлечения инвестиций и развития инноваций (АНО «АПИРИ»). Внедрение функций позволит решать проблемы в упрощенном порядке и в более короткие сроки.

- Сервисы представлены на инвестиционном портале края. Они сигнализируют власти о проблемах, помогают подбирать инвестплощадки, позволяют предложить новый проект и получить по нему оценку, решить многие другие вопросы, - сказал Андрей Дымченко, глава АНО «АПИРИ».

Среди нововведений появились три ключевых инструмента. «Инвестиционная карта» позволяет подобрать землю, на которой будет реализован проект. Функция «Решить проблему» позволит в удаленном режиме получить ответ на обращение или жалобу, решить ряд вопросов. «Предложить проект» теперь также можно в онлайн-режиме. Сервис также дает возможность получить оценку бизнес-идеи от экспертов из общественно-деловых объединений края.

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