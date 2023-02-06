Расширенный скрининг начали делать новорожденным в Хабаровском крае Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Хабаровский край присоединился к федеральному проекту «Обеспечение расширенного неонатального скрининга». Губернатор региона Михаил Дегтярев утвердил краевую программу, для финансирования которой было заключено соглашение с Правительством России.

- Край получил субсидию в размере 31 миллиона рублей. Теперь новорожденных будут обследовать на 36 наследственных заболеваний, - сказал Михаил Дегтярев.

Напомним, раньше неонатальный скрининг включал только пять обязательных исследований, среди которых - проблемы с щитовидкой, нарушение обмена веществ и работы некоторых систем организма. Теперь же повысится шанс выявить наследственные и врожденные заболевания на ранних стадиях и сразу приступить к их лечению.

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