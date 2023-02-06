Хабаровская компания освоила технологии бережливого производства Фото: министерство экономического развития Хабаровского края

Технологию бережливого производства освоила хабаровская компания ООО «Формула-ДВ», создающая технические, медицинские и пищевые газы. Организация присоединилась к нацпроекту «Производительность труда», сообщает краевое правительство.

Предприятие работает на рынке больше 30 лет. Свою продукцию оно поставляет в медучреждения, промышленные организации и тепличные комплексы Дальнего Востока. Теперь благодаря новым технологиям компания сможет увеличить свои показатели.

Накануне на мини-заводе прошло стартовое совещание, в котором приняли участие представители минэкономразвития края и Регионального центра компетенций (РЦК).

- Наша основная цель вступления в нацпроект - повысить эффективность, расширить клиентскую базу. Акцент мы планируем сделать на наведении порядка на рабочих местах, на улучшениях, чтобы было меньше неэффективной работы. Ожидаем, что нам помогут по максимуму облегчить труд сотрудников, - отметила Анна Бондаренко, директор компании.

Еще до начала поддержки компания начала обучать сотрудников. Под руководством сертифицированного тренера РЦК команда прошла подготовку по основам бережливого производства, производственному анализу, картированию и 5С. Ближайшие полгода им предстоит применять полученные навыки на практике. Эталонным участком станет процесс изготовления двуокиси углерода - с этапа его раскачки по баллонам до выдачи клиенту. Затем компания начнет распространять полученный опыт на другие участки. Цель - каждый год повышать производительность минимум на 5%.

- Сейчас под условия нацпроекта в Хабаровском крае подходят более 200 организаций. Из них до конца 2024 года получат бесплатную адресную господдержку еще 22 предприятия, - отметил Дмитрий Пугачев, замминистра экономического развития края.

Стать участником нацпроекта «Производительность труда» может любое предприятие одной из базовых несырьевых отраслей (обрабатывающее производство, сельское хозяйство, транспорт, строительство, торговля) независимо от организационно-правовой формы с выручкой от 400 миллионов рублей в год и долей участия иностранного капитала не выше 50%. Заявки принимаются на платформе производительность.рф.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.