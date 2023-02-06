Поезд Владивосток – Хабаровск совершит дополнительный рейс 22 февраля Фото: Алексей БУЛАТОВ

Чтобы все пассажиры могли добраться до Хабаровска в период февральских праздников, на Дальневосточной магистрали запустят дополнительный поезд №205, который отправится из Владивостока 22 февраля в 20:01, а в краевую столицу прибудет 23-го в 8:40. Состав совершит рейс по действующему расписанию поезда №5.

- Пассажиры могут выбрать билеты в купе и плацкарте. Также в составе будет вагон с купе для маломобильных людей, - рассказали в пресс-службе Дальневосточной железной дороги.

Продажа билетов уже открыта на сайте ОАО «РЖД» и в приложении «РЖД Пассажирам».

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