Власти Хабаровского края помогут предприятиям привлечь работников из других регионов Фото: правительство Хабаровского края

Нехватка квалифицированных кадров в некоторых предприятиях Хабаровского края стоит остро. В регионе хорошие специалисты есть, но они уже заняты другими работодателями. Получается, что надо привлекать работников из других регионов. Самостоятельно это сделать непросто, поэтому в этом вопросе могут помочь местные власти.

По информации краевого правительства, сейчас в регионе есть перечень компаний, для которых можно привлечь иногородних работников. Есть и список востребованных профессий. Если говорить конкретно, то кадров не хватает судостроительному и трубному заводам, Дальневосточному производственно-геологическому объединению и многим другим. В компании требуются специалисты 66 профессий, среди которых инженеры, геологи и машинисты.

Организации, которые входят в перечень принявших на работу иногородних сотрудников, могут получить от государства субсидию в виде компенсации зарплаты сотрудников.

– В перечень вошли предприятия, кадровую потребность которых невозможно закрыть за счет местных ресурсов, в связи с чем подбор персонала будет осуществляться из других регионов нашей страны, – рассказала Инна Малинина, первый заместитель председателя комитета по труду и занятости населения правительства Хабаровского края.

На одного такого специалиста субсидию будут рассчитывать по формуле: три МРОТа плюс сумма страховых взносов и районный коэффициент. Получать поддержку предприятия будут четыре раза – через каждые три месяца после трудоустройства специалиста.

Чтобы стать участником программы, нужно не только входить в перечень компаний, но и подать заявку. Сделать это можно на сайте «Работа в России».

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