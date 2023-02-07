Проезд подорожает в автобусах №68 в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

В краевой столице с начала 2023 стоимость проезда на многих маршрутах поднялась в среднем на пять рублей. Повышение цены коснулось автобусов №№ 8, 35, 49, 46, 17. С 9 февраля повысится до 45 рублей плата на маршруте №47, с 18 числа – на №№ 82 и 85, а с 24 февраля – на №52 до 40 рублей. Теперь же стало известно еще об одном подорожании.

- С 27 февраля ИП Дворянчикова В. А. поднимает тариф в автобусах № 68 до 45 рублей, - рассказали в управлении промышленности транспорта и связи Хабаровска.

Перевозчики объясняют повышение цен удорожанием топлива и запчастей, необходимых для обслуживания транспорта.

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