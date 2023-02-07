Центр спортивной реабилитации для ветеранов СВО откроется в Хабаровске Фото: пресс-служба КРДВ

В Дальневосточной государственной академии физической культуры (ДВГАФК) будет создан новый Ресурсный центр. На его базе в Хабаровске запустят программу спортивной реабилитации для ветеранов СВО.

- Реабилитация будет состоять из комплекса мероприятий, которые помогут вернувшимся бойцам восстановиться физически. Занятия будут включать, в том числе, упражнения на специальных тренажерах, - сказала Эльвира Нургалиева, Первый заместитель гендиректора КРДВ.

Напомним, что работа Ресурсного центра будет нацелена на развитие массового и корпоративного спорта, популяризацию занятий физкультурой среди взрослого населения, как в мегаполисах, так и в небольших городах.

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