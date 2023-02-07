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НовостиОбщество7 февраля 2023 4:19

Сергей Кравчук возмутился внешним видом центра Хабаровска

Мэр города поручил привести обочины в порядок
Александра ЯВИЩЕНКО
Сергей Кравчук возмутился внешним видом центра Хабаровска Фото: скриншот из видео

Сергей Кравчук возмутился внешним видом центра Хабаровска Фото: скриншот из видео

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук вместе со своими заместителями прошел по центральным улицам города, чтобы проверить их внешний вид. Главу краевой столицы возмутило ужасное состояние обочин.

- Недоволен остался общим состоянием прибордюрных зон и скоплением мелкого мусора около светофоров. Прошу хабаровчан не выбрасывать бычки и прочий мелкий мусор из окон машин. Хабаровск - наш с вами дом, не нужно в нем мусорить! - сказал Сергей Кравчук.

Глава города поручил управлению дорог и внешнего благоустройства привести в порядок не только центр, но и районы города.

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