Сергей Кравчук возмутился внешним видом центра Хабаровска Фото: скриншот из видео

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук вместе со своими заместителями прошел по центральным улицам города, чтобы проверить их внешний вид. Главу краевой столицы возмутило ужасное состояние обочин.

- Недоволен остался общим состоянием прибордюрных зон и скоплением мелкого мусора около светофоров. Прошу хабаровчан не выбрасывать бычки и прочий мелкий мусор из окон машин. Хабаровск - наш с вами дом, не нужно в нем мусорить! - сказал Сергей Кравчук.

Глава города поручил управлению дорог и внешнего благоустройства привести в порядок не только центр, но и районы города.

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