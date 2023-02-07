Работникам школы в ЕАО задержали зарплату перед Новым годом Фото: Даниил ОПАРИН

Без денег перед Новым годом остались сотрудники средней образовательной школы №2 в Облучье. Разбираться в задержке зарплаты пришлось прокуратуре Еврейской автономной области.

О случившемся специалисты надзорного органа узнали от воспитателей детского сада, работающего при школе. Они сами обратилась в прокуратуру. Ведомство начало проверку. Оказалось, вовремя не получили положенные деньги восемь работников образовательного учреждения.

По договору аванс сотрудникам должны платить 27 числа каждого месяца, а проводить окончательный расчет 12 числа. Аванс за декабрь им начисли 28 числа, но фактически выплату никто не получил.

Прокуратура внесла представление главе администрации Бирского городского поселения - именно он является учредителем школы. В отношении сотрудника учреждения завели административное дело за неполную выплату зарплаты в срок. Материалы прокурорской проверки направили в областную трудовую инспекцию - уже там их рассмотрят по существу.

После вмешательства прокуратуры все работники получили заработанные деньги.

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