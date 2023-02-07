Землетрясение магнитудой 5.3 зафиксировано у Курильских островов

Эпицентр землетрясения находился в 107 километрах восточнее острова Онекотан. Фото: Камчатский филиал ФГБУН ФИЦ "Единая геофизическая служба Российской академии наук"

Землетрясение произошло на Курильских островах 7 февраля. Станции зафиксировали сейсмособытие в 17:45 по хабаровскому времени в Тихом океане. Предварительно, в населенных пунктах подземных толчков не ощущалось.

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ НА КУРИЛЬСКИХ ОСТРОВАХ

- Эпицентр землетрясения на Курилах находился в 107 километрах восточнее острова Онекотан. Глубина - 78 километров. По оперативной информации, данные об ощутимости этого землетрясения в Северо-Курильске не поступали, - прокомментировали «КП» - Хабаровск» на сейсмостанции «Южно-Сахалинск».

Город Северо-Курильск - ближайший населенный пункт к эпицентру землетрясения. Он находится в 189 километрах от точки сейсмособытия. По данным сервиса Eqalert, в городе могли быть подземные толчки силой II-III балла, что находится ниже человеческого восприятия.

ВОЗМОЖНО ЛИ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Отвечаем: да. Сахалинская область - сейсмоактивный регион, и здесь подобное - не редкость. Самое разрушительное землетрясение на Сахалине случилось в Нефтегорске в 1995 году. Его магнитуда составила 7.6. Поселок был стерт с лица Земли.

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