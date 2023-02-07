В соцсетях распространяют фейк о минировании администрации Хабаровска

Паблики пишут, что помещения проверяют кинологи с собаками Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В социальных сетях Хабаровска появилась информация о минировании некоторых зданий города. Речь идет об администрации и нескольких торговых центрах.

Паблики пишут, что кто-то разослал сообщения о минировании в ТЦ и мэрию города. По их информации, в зданиях эвакуируют посетителей и сотрудников, помещения проверяют кинологи с собаками.

Информацию «КП» - Хабаровск» опровергли в администрации Хабаровска. По словам сотрудников, минирования или эвакуации здания не было.

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