В соцсетях распространяют фейк о минировании администрации Хабаровска

Паблики пишут, что помещения проверяют кинологи с собаками
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В социальных сетях Хабаровска появилась информация о минировании некоторых зданий города. Речь идет об администрации и нескольких торговых центрах.
Паблики пишут, что кто-то разослал сообщения о минировании в ТЦ и мэрию города. По их информации, в зданиях эвакуируют посетителей и сотрудников, помещения проверяют кинологи с собаками.
Информацию «КП» - Хабаровск» опровергли в администрации Хабаровска. По словам сотрудников, минирования или эвакуации здания не было.
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