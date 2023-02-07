Жителя Биробиджана задержали с 44 свертками с наркотиками Фото: УМВД по ЕАО

В еврейской автономии задержали 27-летнего мужчину. Житель Биробиджана собирался поставлять в Хабаровск синтетические наркотики. Незаконный канал сбыта удалось пресечь полиции.

Подозреваемого задержали инспекторы ГИББД. В отделе мужчина рассказал, что 10 дней назад зарегистрировался в соцсетях интернет-магазина, чтобы работать наркокурьером в Хабаровске. Там поднял закладки по нужным адресам и на попутке поехал в ЕАО.

- В ходе личного досмотра у молодого человека изъято 44 полимерных свертка с порошкообразным веществом белого цвета, - рассказали в УМВД по Еврейской автономной области.

Специалисты провели химическое исследование. Оказалось, что вещество, которое было при себе у мужчины – метилэфедрон. Масса наркотика – 15 граммов. Их и планировал оставлять в виде закладок на территории Хабаровска мужчина, отметили в полиции.

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