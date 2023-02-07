В прокуратуре Хабаровского края подвели итоги 2022 года Фото: правительство Хабаровского края

В прокуратуре Хабаровского края прошло рабочее совещание, на котором, помимо прочего, наметили и задачи на 2023 год.

Надзорному органу удалось наладить конструктивное взаимодействие по укреплению законности и правового порядка с исполнительными органами края.

- Ключевыми направлениями совместной работы прокуратуры и правительства края остаются реализация национальных проектов, борьба с коррупцией, формирование благоприятного делового климата и снижение административного давления на бизнес, - отметил Александр Никитин, первый вице-губернатор Хабаровского края.

Помогает прокуратура и в реализации нацпроектов на территории региона. Для этого даже была создана рабочая межведомственная группа. В прошлом году совместными усилиями удалось увеличить освоение средств, выделенных на эти цели, ввести в работу восемь учреждений образования, транспорта и здравоохранения.

Еще один положительный итог – ввод в эксплуатацию семи потенциально-проблемных жилых объектов площадью больше 26 тысяч квадратных метров. Вся работа продолжится и в этом году. Это поможет поддержать социальную стабильность в Хабаровском крае, уточнили в правительстве.

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