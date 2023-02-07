Издевались над пятимесячным ребенком: стало известно состояние малышки, которую избили в Хабаровском крае

Малышка попала в больницу с телесными повреждениями. Тематическое фото Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Амурске, по предварительным данным, родители избили пятимесячную девочку. Малышка попала в больницу с телесными повреждениями. В обстоятельствах ЧП разбираются СКР и прокуратура.

По имеющейся информации, врачи оказывают ребенку всю необходимую помощь. Сейчас жизни и здоровью малышки ничего не угрожает. Правоохранительными органами приняты меры по обеспечению безопасности младенца.

- В Амурске возбуждено уголовное дело по факту применения насилия к малолетнему ребенку. […] В ходе расследования будет дана всесторонняя оценка действиям родителей ребенка, допрашиваются свидетели случившегося, проводится комплекс следственных и процессуальных действий, - прокомментировала «КП» - Хабаровск» Дарья Немцева, официальный представитель СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.

Свою проверку проводит прокуратура Хабаровского края.

- В ходе проверки будет дана оценка деятельности должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и учреждения здравоохранения. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщила «КП» - Хабаровск» Анна Исаева, официальный представитель ведомства.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

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