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НовостиОбщество7 февраля 2023 11:13

Многодетным семьям Хабаровского края компенсируют покупку земли

На эти цели понадобится 10 миллиардов рублей
Василина ВАСИЛЬЕВА
Многодетным семьям Хабаровского края компенсируют покупку земли

Многодетным семьям Хабаровского края компенсируют покупку земли

Фото: Иван МАКЕЕВ

Уже много лет в Хабаровском крае есть проблема с выполнением федеральных обязательств по бесплатному предоставлению в собственность земли многодетным семьям. За последние 11 лет они получили почти 12 тысяч участков, на очереди в 2023 году еще 270. Ожидают своей земли почти 7 тысяч хабаровчан, а многодетных семей в крае насчитывается больше 22 тысяч.

В связи с этим в законодательной думе прошло совещание с представителями профильных министерств и прокуратуры. На нем отметили, что мера поддержки никак не помогает улучшать демографию в регионе.

Есть у этого и свои причины: в некоторых районах нет соответствующего земельного фонда, не на все участки проведены коммуникации (она есть на 3 тысячах земель из 11). Некоторые семьи и вовсе зарабатывают на этом: вступают в право собственности и продают участок.

В качестве одного из решений прокуратура предложила компенсацию на покупку земли. Правда, на это придется потратиться – примерно 10 миллиардов рублей. Да и гарантий, что демография вырастет, нет. Тем более, это может спровоцировать отток населения из края.

- Участники совещания отметили наличие альтернативных программ в крае, по которым обеспечение инфраструктурой идет более быстрыми темпами, в частности программу «Дальневосточный гектар». Кроме того, многодетные семьи финансовую поддержку получают в виде целого ряда льгот и выплат, - отметили в законодательной думе.

В итоге участники заседания решили, что предложение стоит еще дополнительно изучить – посмотреть на практику других регионов, возможно, рассмотреть вариант улучшения жилищных условий вместо предоставления земли.

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