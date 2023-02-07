Многодетным семьям Хабаровского края компенсируют покупку земли Фото: Иван МАКЕЕВ

Уже много лет в Хабаровском крае есть проблема с выполнением федеральных обязательств по бесплатному предоставлению в собственность земли многодетным семьям. За последние 11 лет они получили почти 12 тысяч участков, на очереди в 2023 году еще 270. Ожидают своей земли почти 7 тысяч хабаровчан, а многодетных семей в крае насчитывается больше 22 тысяч.

В связи с этим в законодательной думе прошло совещание с представителями профильных министерств и прокуратуры. На нем отметили, что мера поддержки никак не помогает улучшать демографию в регионе.

Есть у этого и свои причины: в некоторых районах нет соответствующего земельного фонда, не на все участки проведены коммуникации (она есть на 3 тысячах земель из 11). Некоторые семьи и вовсе зарабатывают на этом: вступают в право собственности и продают участок.

В качестве одного из решений прокуратура предложила компенсацию на покупку земли. Правда, на это придется потратиться – примерно 10 миллиардов рублей. Да и гарантий, что демография вырастет, нет. Тем более, это может спровоцировать отток населения из края.

- Участники совещания отметили наличие альтернативных программ в крае, по которым обеспечение инфраструктурой идет более быстрыми темпами, в частности программу «Дальневосточный гектар». Кроме того, многодетные семьи финансовую поддержку получают в виде целого ряда льгот и выплат, - отметили в законодательной думе.

В итоге участники заседания решили, что предложение стоит еще дополнительно изучить – посмотреть на практику других регионов, возможно, рассмотреть вариант улучшения жилищных условий вместо предоставления земли.

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