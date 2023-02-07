Отделение «Движения первых» появилось в Хабаровске Фото: администрация Хабаровска

В Хабаровске появилось «Движения первых». Оно открылось на базе Городского центра по организации досуга детей и молодежи. Там же прошла ознакомительная встреча для ребят.

- Российское движение детей и молодежи объединит все существующие в Хабаровске движения. Ребята смогут взаимодействовать и помогать друг другу, - рассказал Александр Воробьев, председатель Совета Хабаровского отделения «Движение Первых».

На мероприятии присутствовали члены разных объединений города: Российское движение школьников, Юнармия, КВН, молодежная редакция, волонтеры и многие другие.

Это самое масштабное движение в городе. Правда, чтобы объединить всех, понадобится немало усилий, сказали в администрации города. Но несмотря на это ребятам пообещали удачи, возможности чаще проявлять свои таланты и реализовывать самые интересные и необычные проекты.

Сейчас в новом движении насчитывается 1500 юных хабаровчан. Но их может стать больше. Отделение радо новым лицам. Чтобы вступить в ряды, нужно зарегистрироваться на сайте «Будьвдвижении.рф». Кстати, в скором времени отделения движения планируют открыть в учреждениях культуры и образования города. Появятся они и в и молодежных центрах Хабаровска.

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